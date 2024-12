Bergamonews.it - Cala il sipario sulla stagione di Ensemble Locatelli: concerto conclusivo al Teatro Sociale

Bergamo. Si appresta a concludersi in bellezza la2024 di, che ha portato la compagine bergamasca ad esibirsi in 8 appuntamenti tra marzo e dicembre nel capoluogo orobico.Realizzata in collaborazione con FondazioneDonizetti, la programmazione si arricchirà di un nuovo capitolo domenica 22 dicembre alle ore 11, con l’protagonista nello splendidoa Bergamo in unche promette di emozionare il pubblico. Al centro del programma la grande musica di Georg Friedrich Händel, compositore dell’epoca barocca tra i più amati, del quale verranno eseguiti la celeberrima Watermusic e la meno conosciuta ma altrettanto pregevole Ouverture da Occasional Oratorio.In veste di grande orchestra barocca,sarà guidato al clavicembalo dal suo direttore principale Thomas Chigioni, e vedrà una compagine di 30 elementi pronti a dar vita alla musica del genio tedesco intrecciando i suoni di corni, trombe, flauti, oboi, archi e percussioni.