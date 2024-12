Ilveggente.it - Cagliari-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la sedicesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Per la prima volta nella sua storia l’guarda tutti dall’alto verso il basso dopo le prime 15 giornate di campionato. Un altro piccolo “record”, se così vogliamo e possiamo definirlo, che dimostra quanto sia cresciuta nell’ultimo decennio la Dea, ormai matura per poter puntare ad un traguardo importante come lo scudetto, fino a pochi anni fa vera e propria fantascienza.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itI nerazzurri si sono presi pure lo scalpo del Milan, piegato 2-1 a Bergamo da un gol del solito Lookman: nona vittoria di fila. E gli uomini di Gian Piero Gasperini non sono usciti ridimensionati neanche dal match di Champions League con il Real Madrid: i Blancos hanno avuto la meglio al termine di un pirotecnico 2-3 ma l’non è apparsa assolutamente inferiore ai campioni d’Europa in carica, che come era già avvenuto nella sfida di Supercoppa Europea la scorsa estate l’hanno spuntata grazie alle individualità (in gol Mbappé, Vinicius e Bellingham).