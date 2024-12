Ilnapolista.it - Brignone: «Se non sono contenta di quello che faccio in pista, al pomeriggio arrivo in palestra e mi alleno fino a stare male»

Leggi su Ilnapolista.it

Federicaha rilasciato un’intervista a Sportweek. Oggi la tappa di Coppa del Mondo a Beaver Creek (Usa), questa mattina le prove libere in cuiha registrato il nono tempo (prima Sofia Goggia, al ritorno dall’infortunio).: «Mi auto-punisco e mi ricarico così»Le sue parole a Sportweek:«Con me stessa so essere cattiva, molto cattiva.molto dura con me stessa. Per esempio, se sbaglio una mattinata di allenamento, se nondicheino nonsoddisfatta di me, aline mi dico: adesso voglio star. Cioè: voglio allenarmi, distruggermi con l’allenamento. Trovo che sia un modo di pensare e di agire “positivo”, costruttivo, come quando vado ine sto lì finché nonmille giri come voglio io.