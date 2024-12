Quifinanza.it - Aumento allo stipendio dei ministri non parlamentari, polemica sull’emendamento in Manovra

Leggi su Quifinanza.it

La maggioranza di Governo ha presentato un emendamento per aumentare gli stipendi deinone portarlo alla pari di quello dei titolari dei dicasteri che sono stati eletti a una delle due camere. La norma includerebbe anche le compensazioni dei sottosegretari e le indennità di viaggio. 17 in tutto i funzionari del Governo toccati dall’emendamento.In tutto si tratterebbe di unmensile di più di 3.500 euro, a cui andrebbe ad aggiungersi un bonus da 3.690 euro per i rimborsi spese che spetta ai deputati e ai senatori. Infine altri 1.200 euro al mese per le indennità di viaggio.Proposto unagli stipendi deiUn emendamento allafinanziaria presentato in commissione bilancio alla Camera ha chiesto di equiparare i compensi deinona quelli dei loro colleghi che invece sono stati eletti a una delle due camere.