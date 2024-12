Iltempo.it - “Ampie violazioni della sovranità della Siria”. Si riaccende lo scontro Israele-Onu

L'Osservatoriono per i diritti umani, con base a Londra, ha riferito cheha lanciato nuovi attacchi questa mattina contro siti militari a Damasco e nei suoi dintorni, ultimi di una serie di raid di questo tipo da quando i ribelli hanno rovesciato Bashar al-Assad quasi una settimana fa. Gli attacchi israeliani hanno distrutto un istituto scientifico e altre strutture militari correlate a Barzeh, nel Nord di Damasco, e hanno preso di mira un aeroporto militare nei dintornicapitale, secondo quanto ha affermato l'Osservatorio. Gli attacchi hanno anche preso di mira magazzini di missili balistici Scud e lanciatori nell'area di Qalamun, così come razzi, depositi e tunnel sotto la montagna, secondo l'Osservatorio, che ha una rete di fonti all'interno. Gli esperti hanno anche fatto sapere che diversi bombardamenti hanno preso di mira siti militari delle ex forze del regime, come partedistruzione di ciò che resta delle capacità del futuro esercitono.