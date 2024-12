Sport.quotidiano.net - Adamant cerca riscatto contro Montebelluna: sfida cruciale per Ferrara

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta interna con Padova, che per l’è già tempo di tornare in campo. E forse è meglio così, per cancellare l’inatteso passo falso della Bondi Arena e rilanciarsi subito in classifica, nella tana del fanalino di coda, ancora fermo a zero vittorie in campionato.non deve però fare l’errore di sottovalutare l’impegno: i veneti già giovedì sera, a Valsugana, sono andati ad un passo dal primo foglio rosa della loro stagione, perdendo solo di un punto (65-64) e dando filo da torcere a una squadra certamente più quotata.è sostanzialmente una squadra giovanile, formata dagli elementi di spicco del vivaio del Treviso Basket, che si stanno affacciando per la prima volta alla pallacanestro ‘senior’. Per questo l’dovrà fare particolare attenzione all’esuberanza fisica e mentale dei padroni di casa, che risentiranno poco e niente dell’impegno infrasettimanale, mentre Drigo e compagni hanno speso parecchie energiePadova, gara che si è decisa solo all’overtime.