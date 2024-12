Ilfoglio.it - Un astrologo al ministero della Salute. La risposta della Lilt apre nuovi interrogativi

Finalmente. A seguito dell’iniziativa di molti esperti e sotto l’egida dell’associazione Luca Coscioni, nonché degli scienziati e delle scienziate che fanno parte del Patto Trasversale per la Scienza che non hanno lasciato solo Il Foglio, il silenzio è cessato, e gli argini si sono rotti: tutta la stampa, da Repubblica, al Corriere, al Fatto Quotidiano, al Secolo XIX, al Quotidiano Nazionale, al Mattino, all’ANSA, tutti hanno rilanciato le questioni sollevate dalla presenza dell’Rino Liuzzi, alias “Jupiter”, quale moderatoreconferenza stampa di presentazione delle attivitàLega Italiana per la Lotta ai Tumori () al ministro, svoltasi presso la sede del suo dicastero il 5 dicembre scorso. Alla fine, laè arrivata dalla, per mezzo del suo presidente, Francesco Schittulli; ed è di questo che vogliamo riferire ai lettori, alla comunità scientifica e ai cittadini.