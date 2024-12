Lettera43.it - Ucraina: «Massiccio attacco russo contro le infrastrutture energetiche»

In tutte le regioni dell’è stato dichiarato l’allarme antiaereo a causa di un «delle forze russe alledel Paese. Lo ha reso noto il ministero dell’Energia, aggiungendo che «il nemico continua a terrorizzare». Il Kyiv Independent ha segnalato esplosioni in più regioni ucraine tra cui gli oblast di Odessa, Vinnytsia e Cherkasy. La difesa è entrata in azione anche nell’oblast di Kyiv. «La Russia cerca di privarci dell’energia, e noi dobbiamo privarla dei mezzi per (diffondere) il suo terrore», ha scritto su X il ministro degli Esteri Andrii Sybiga. «Ribadisco il mio appello per la consegna urgente di 20 sistemi di difesa aerea Nasams, Hawk e Iris-T», ha aggiunto rinnovando la richiesta agli alleati occidentali di fornire maggiori risorse all’per proteggere le sue città e