Trentalange vuole soldi per l’ascolto degli audio del Var

Sono previste sabato prossimo le elezioni per il rinnovo della carica del presidente dell’Associazione italiana arbitri e i candidati sono due: Antonio Zappi e Alfredo.Zappi, membro dell’attuale comitato nazionale, ha rilasciato un’intervista all’Agi in cui ha parlato del suo programma: «Sono estremamente favorevole all’introduzione del Var “a chiamata” per uniformare l’intervento della tecnologia e ridurre la discrezionalità arbitrale fonte di polemica, ma ogni modifica dovrà essere concertata con le istituzioni regolamentari e tecniche e la futura direzione tecnica». Uno dei suoi punti chiavi sarà la «ridefinizione delle competenze disciplinari in capo all’Aia e recupero della giustizia domestica».Il programma Open Var di Dazn ha oramai sdoganato glidelle conversazioni tra arbitro e addetti al Var, un punto importante per Zappi che aggiunge: «Ritengo fondamentale aprire alla trasparenza rendendo pubblici i dialoghi tra Var e arbitro.