Sport.quotidiano.net - Spezia Basket vs BCL: Dubois sigla la vittoria al fotofinish

Leggi su Sport.quotidiano.net

78 BCL 79: Carpani 10, Pettinaroli 8, Loschi 18, Ramirez 4, Vespa, Gogishvili 7, Merlo 3, Leporati, Morciano 13, Burla, Tedeschi, Dias 13. All.: Mori.BALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 4,10, Barsanti 9, Simonetti 9, Tempestini, Del Debbio 22, Vignali 6, Pierini 11, Candigliota, Trentin 6. All.: Olivieri. Arbitri: Franceri di Savona e Marinaro di Pisa. Note: parziali 19-25, 44-44, 59-59. LA- Settimanelle ultime otto gare per BCL che sbanca il Golfo dei Poeti e ottiene il quinto blitz esterno consecutivo. E ancora un successo a fil di sirena che vale doppio. A decidere un match sempre equilibrato,allo scadere, con Del Debbio in formato cashmere. In avvio Pierini trascina la squadra con sette punti a referto nel primo quarto, seguito dacon cinque;si affida ai tiri dalla lunetta.