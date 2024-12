Ilfattoquotidiano.it - Solo per una notte, un “piccolo” film con una storia semplice e accattivante

Ancora un. Ancora una, girata con la precisione di chi sa cosa vuole ottenere da ogni singola inquadratura.per unadel ginevrino Maxime Rappaz è il palesarsi di un bivio nella quotidianità di Claudine, una matura signora (Jeanne Balibar) di professione sartina che ogni martedì lascia la casa a valle con il figlio handicappato alle cure di un’anziana vicina e sale in treno verso le montagne. Una volta arrivata su in cima, sul bordo di una immensa diga, s’infila nell’asettico (e vero) albergo sottostante. Lì, complice un compiacente portiere abborda uomini di mezza età per portarseli in camera a fare sesso con lei. La regola è di corteggiarequelli che hanno prenotato una o al massimo due notti in hotel.Il tran tran di Claudine, tutto albergo e sesso, figliolo da accudire e vestiti da cucire, continua per un po’ fino a quando è un bel signore (Thomas Sarbacher) in viaggio per lavoro a insistere lui per quella sfuggente copula.