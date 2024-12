Lettera43.it - Serie A, nuovo accordo con Meta contro la pirateria

LegaA euniscono le forze per contrastare laonline degli eventi sportivi live su scala globale. Si tratta della prima partnership fra il massimo campionato italiano e un’azienda tecnologica per contrastare un fenomeno criminale che, secondo le stime, sottrae al sistema sportivo oltre 300 milioni di euro ogni anno. La società di Facebook e Instagram fornirà unadi strumenti utili per gestire i contenuti online, soprattutto quelli dal vivo, e proteggerli dalla diffusione illegale e per agire preventivamente per individuare e bloccare tali trasmissioni. «Questa collaborazione segna un passo in avanti nella lotta senza quartiere che da anni affrontiamo con decisione», ha spiegato in una nota l’ad della LegaA Luigi De Siervo. «Ringrazioper il supporto e gli strumenti automatici messi a disposizione».