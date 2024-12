News.robadadonne.it - Selena Gomez si sposa: la romantica proposta di Benny Blanco

“Il per sempre inizia ora” con questa frase l’attrice e cantanteha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con il produttore americano, con cui è fidanzata da circa un anno e mezzo.La popstar, star di Only Murders in the Building, lo ha annunciato su Instagram con un carousel di foto sue e del compagno a immortalare la, candidata a un Golden Globe per il film Emilia Perez, ha mostrato il prezioso anello di fidanamento con un grande diamante centrale e diversi brillanti intorno, ricevendo, nel post, gli auguri e le congratulazioni di moltissime amiche e colleghe, a partire da Taylor Swift che si ècome “flower girl”, ovvero la damigella che sparge i petali di fiori prima dell’entrata della. Ma anche Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Olivia Wilde e Cardi B hanno voluto complimentarsi con la coppia.