Ilfattoquotidiano.it - Sciopero trasporti del 13 dicembre: tutti gli orari di metro, bus e treni. Previste manifestazioni a Roma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Tar del Lazio ha respinto la precettazione di quattro ore voluta dal ministro delle Infrastrutture e deiMatteo Salvini, e per gli spostamenti dei cittadini si preannuncia una giornata di caos. I maggiori disagi sono previsti in tutte le città per bus,locali, e potrebbero colpire in particolare i pendolari, anche se la protesta è articolata in fasce di garanzia come previsto dalla legge. L’astensione dal lavoro riguarda anche ia lunga percorrenza e imarittimi, mentre esonerati sono i lavoratori del trasporto aereo. Ae in altre città, in concomitanza con logenerale, sonoe cortei di lavoratori e studenti. Iregionali saranno garantiti dalle ore 6 alle ore 9, e dalle ore 18 alle ore 21, con limitazioni o cancellazioni fuori da queste fascee.