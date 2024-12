Sanremo Conti | Mai detto che non voglio canzoni su guerra e immigrazione

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Non ho mainonche trattino temi dio di migrazione a”. Così Carlo, direttore artistico del festival di2025, durante il corso di formazione in Rai per giornalisti, ‘Identità mediatiche e social media:, fenomeno culturale e sociale?’, fa chiarezza sulle sue ultime dichiarazioni in merito ai testi dellepresentate. “Tempo fa – racconta – in un podcast, tre colleghi mi hanno chiesto che tipo distessero presentando gli artisti. Ho risposto che molti cantanti stavano tornando a parlare di cose più dirette e personali: famiglia, amore, rapporto con i figli. Ma poi si è letto che io nonsue migrazioni a. Una domanda precisa trasformata in scoop”,nua. “catalizza l’attenzione e tutto viene amplificato”, afferma.