Lanazione.it - Regnano si trasforma nel paese dei 200 presepi

Leggi su Lanazione.it

Anche per le festività natalizie il piccolo borgo di, nel comune di Casola, è pronto ad ospitare grandi e piccini. La Compagnia del Guiterno, infatti, non si perde nessuna ricorrenza per poter fare festa e organizzare occasioni di aggregazione e condivisione. L’appuntamento con il magico Natale è per domenica quando il borgo si fregerà del nome di “, ildei 200”. Dalle 10 alle 20 lungo le strade del borgo si potranno visitaretradizionali e artistici in cammino con ‘Terre dei’. Saranno presenti con un punto vendita le aziende deldove si potranno acquistare prodotti a km 0. I più piccini potranno incontrare Babbo Natale, visitare la sua casa e partecipare al laboratorio della Fabbrica dei Biscotti con i folletti della Compagnia. Dalle 12 punto ristoro al coperto.