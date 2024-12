Thesocialpost.it - Ragno violino nelle decorazioni di Natale, dall’albero al presepe: “Durante le feste sono più frequenti”

è importante prestare particolare attenzione a ciò che si nasconde tra, alberi, ghirlande e statuine del, conservati in cantine o soffitte. Negli scatoloni potrebbe infatti annidarsi il, un aracnide dalla puntura dolorosa che può avere conseguenze anche gravi. Maurizio Merluzzo, youtuber morso dal, ha dichiarato: «Ho quasi perso un braccio. Non sottovalutate i sintomi.»Secondo Andrea Lunerti, etologo esperto in sicurezza uomo-animale, le probabilità di “incontri ravvicinati” aumentano proprioil periodo natalizio: «Questo, prevalentemente notturno, si nasconde negli imballi di cartone o carta. Quando apriamo gli scatoloni senza pensarci, rischiamo di introdurlonostre case.»Ilè piccolo, con dimensioni che posarrivare al massimo a un centimetro, rendendo difficile individuarlo.