Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia oggi nella terza prova a Beaver Creek: orario esatto, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

Ultima rifinitura a, infatti, è in programma lacronometrata della discesa libera sulla mitica pista Birds of Prey. In casa Italia c’è sicuramente grande attesa per, che ha mostrato di essere già in condizione in quello che è il suo esordio stagionale.La bergamasca è passata dal dodicesimo posto (non ha spinto e non ha voluto prendersi rischi) della primaal secondo posto della seconda, con unadecisamente diversa e già in versione gara.A firmare il miglior tempo è stata la svizzera Lara Gut-Behrami, probabilmente la principale favorita per le due gare del weekend, ma sicuramenteha dimostrato di essere della partita e di poter lottare per la vittoriaprima discesa dell’anno.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.