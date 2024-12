Ilfattoquotidiano.it - Quando cominciano i saldi invernali? Date di inizio e di fine, tutto quello che c’è da sapere per ogni Regione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si avvicina sempre di più il Natale.mancano una dozzina di giorni all’delle feste natalizie, in molti sono ancora alla disperata ricerca del regalo perfetto, mentre c’è chi è già riuscito ad arraffare l’indispensabile e ad impacchettarlo solo l’albero. I più temerari, invece, guardano avanti e puntano ai grandiche tipicamente vengono proposti all’dell’anno. Ma quanto bisogna attendere affinché comincino? Semplice: la data da tenere fissata in mente è il 4 gennaio, è un sabato, il primo del nuovo anno, e saràil giorno in cui in gran parte d’Italia, comprese Roma, Napoli, Milano e tante altre grandi città, i negozi proporranno un forte sconto su moltissimi articoli in catalogo.Non si tratta, chiaramente, di una proposta nazionale, mapuò decidere arbitrariamenteiniziare il periodo relativo agli sconti, sulla base della Riforma del commercio.