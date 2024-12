Quotidiano.net - Proprietà della casa in Italia: sfide tra costi e Legge Salva Casa

Laè sotto pressione. Il 78,9% deglini è convinto che in passato fosse più facile acquistare una. A pensarlo sono: il 79,1% degli anziani, il 78,9% degli adulti, il 78,5% dei giovani, il 77,6% dei redditi bassi e il 71,8% dei redditi più alti. L'82,2% dei proprietari dipensa che idi gestione e manutenzione siano diventati eccessivi (lo afferma l'88,8% dei redditi bassi e il 75,6% di quelli più alti). Il 69,3% teme tasse più alte sulla, compresa una patrimoniale. Inoltre, cala il valore delle abitazioni: tra il 2° trimestre 2014 e il 2° trimestre del 2024 è diminuito in termini reali del 16,8%. È quanto emerge dal 3° Rapporto Feder-Censis 'Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: lapossibile', realizzato in collaborazione con Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Fimaae Locare srl.