Pil pro capite più alto dello 05% per colpa della natalità in calo anche nel 2024

Quifinanza.it - Pil pro capite più alto dello 0,5% per “colpa” della natalità, in calo anche nel 2024

Il confronto sulla legge di Bilancio, in corso tra il governo e le forze politiche, potrebbe concludersi nel weekend, come dichiarato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Durante le discussioni, il ministro ha affrontato vari temi, tra cui i dati sullain Italia e l’impatto che questi hanno sul Pil. Secondo Giorgetti, sebbene il Pil italiano sia in crescita (ma di poco), il Pil prorisulta essere piùrispetto al dato complessivo, a causadecrescita demografica. In questo contesto, il ministro ha sottolineato come la bassarappresenti una sfida, definendo un Paese vecchio come destinato a non avere un futuro.Pil male, Pil promeglio: “Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, tra una dichiarazione e l’altra, ha commentato i dati da lui stesso definiti asfissianticrescita del Pil.