Ostia tenta di occupare abusivamente un alloggio Ater | denunciata 37enne

, 13 dicembre 2024- Il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Locale del X Gruppo Mare ha sventato untivo di occupazione abusiva avvenuto ieri in unin viale Vasco de Gama, aLido. Una donna italiana di 37 anni che, con figli al seguito , aveva fatto appena il suo ingresso nell’appartamento, quando è scattato l’allarme con immediata segnalazione alla Polizia locale che, tempestivamente intervenuta con la pattuglia più vicina, ha identificato e denunciato laper occupazione abusiva, con successiva riconsegna dell’all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale.Nell’ambito dei controlli avviati all’interno dello stabile, gli agenti hanno anche rinvenuto oltre 200g di sostanze stupefacenti nel vano contatori dell’energia elettrica, su cui sono state avviate le indagini del caso per individuare i responsabili.