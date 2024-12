Oasport.it - Nuoto, Simona Quadarella vuole il podio nei 1500! La 4×50 sl mista ci prova nella quarta giornata del Mondiale di Budapest

intensa e importante per l’Italia, ladelin vasca corta di, dove gli azzurri potrebbero incrementare il medagliere con risultati di prestigio. Fari puntati su, che proverà a salire sulneistile libero dopo un incoraggiante 800, e sulla staffettastile libero, con una squadra che ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia.Lainizia proprio con la batteria dellastile libero. L’Italia schiera alcuni dei suoi migliori specialisti della velocità: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Sara Curtis, Marco Alessandro Tarantino e Silvia Di Pietro. Il ct Cesare Butini potrebbe decidere di effettuare qualche cambio senza compromettere troppo la squadra, cercando di assicurarsi un posto in finale.