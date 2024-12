Migranti la Geo Barents di Msf lascia il Mediterraneo centrale | Colpa di leggi assurde e insensate

Leggi su Open.online

La nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere Geoil«perdi». Negli ultimi due anni l’imbarcazione umanitaria ha subito quattro sanzioni da parte delle autorità italiane, per un totale di 160 giorni in cui è stata sottoposta a fermo amministrativo «per aver semplicemente adempiuto al dovere di salvare vite in mare», fa sapere l’organizzazione non governativa. «La prassi di assegnare porti lontani, spesso al nord, per lo sbarco delle persone soccorse in mare – spiega Msf – ha ulteriormente minato la capacità della Geodi soccorrere vite e di essere presente dove è più necessario». Dall’entrata in vigore del decreto Piantedosi del 2023 al suo inasprimento del dicembre di quest’anno, la nave ha infatti trascorso «metà dell’anno navigando da e verso porti lontani invece di assistere le persone in difficoltà».