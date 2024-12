Game-experience.it - Mafia: The Old Country, il nuovo trailer gameplay con periodo d’uscita ai The Game Awards 2024

Leggi su Game-experience.it

Take-Two Interactive e 2K hanno pubblicato il primodi: The Oldgioco sviluppato da Hangar 13 in arrivo nel corso dell’estate del 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC.Ebbene sì, il publisher americano ha mantenuto la promessa fatta appena qualche giorno fa, sfruttando la preziosa occasione rappresentata dall’evento condotto da Geoff Keighley per mostrare unvideo dedicato all’atteso quarto capitolo del franchise didopo il teaser dell’annuncio, pubblicato ormai qualche mese fa in occasione dellascom.Ricordiamo che4: The Oldè ambientato nella Sicilia d’inizio ‘900, catapultando i fan in una storia avvincente e con un’ambientazione inedita per la serie. È inoltre importante aggiungere che il titolo è caratterizzato dal doppiaggio in siciliano, visto che Hangar 13 ha voluto creare un’esperienza storica autentica.