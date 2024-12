Sport.quotidiano.net - Liverpool, quanto torna Chiesa? Slot: “Ha bisogno di giocare, ma non so cosa aspettarmi”

, 13 dicembre 2024 – Quando il 29 agosto è passato dalla Juventus al, Federicosi era immaginato sicuramente un inizio migliore di quello che sta vivendo. Finora, infatti, l’ex numero 7 della Juventus ha giocato appena 78 minuti in stagione per un totale di 3 presenze, spalmati nel seguente modo: 18 in Premier League, 59 in EFL Cup (dove, tra l’altro, ha fornito un assist) e 1 in Champions League. L’ultima presenza dicon la prima squadra dei reds è datata 25 settembre in Coppa di Lega contro il West Ham, nella partita che ilvinse 5-1, e, da quel momento, il giocatore italiano è diventato come un oggetto misterioso dalle parti di Anfield Road. Dall’ultima apparizione del numero 14, infatti, ilha imposto la sua supremazia sia in Premier League che in Champions, occupando il primo posto nel tabellone in entrambe le competizioni.