Laverita.info - Lagarde fa un altro taglietto dei tassi. Dal caffè alla luce la stangata di Natale

Limatina dello 0,25%, ma per l’asfittica economia europea ci vuole. Aumentano le bollette e i prezzi dell’alimentare. Francesco Mutti (Centromarca): «Dannose le tasse sui consumi, facciamo il possibile per non alzare i prezzi. Cruciale il rapporto con gli Usa». Lo speciale contiene due articoli.