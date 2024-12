Puntomagazine.it - La Cappella Sansevero: Tra Arte, Mistero e Simbolismo a Napoli

Leggi su Puntomagazine.it

Un viaggio nel cuore di Spaccatra capolavori scultorei, enigmi massonici e leggende affascinantiGioiello senza tempo e scrigno di splendore, lasembra quasi nascondersi in un vicoletto di Spacca, ma i turisti che la prendono d’assalto tutti i giorni sanno bene dove andare per poter godere di cotanta bellezza. Ladoveva essere in realtà un mausoleo di famiglia, da erigere accanto al palazzo di Sangro. I lavori cominciarono intorno al 1740, e Raimondo si impegnò in prima persona per la sua ristrutturazione. Il primo ad essere convocato dal principe fu Corradini, ma l’architetto morì poco dopo e Raimondo dovette rivolgersi ad altri. Il soffitto fu affrescato nel 1748 da Francesco Maria Russo con colori oloidrici, invenzione del principe stesso, mentre i medaglioni e la statua del Disinganno furono opera di Francesco Queirolo.