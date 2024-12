In Spagna | corsa al titolo emozionante cambiamenti tettonici al Real Madrid e disperazione di Dani Olmo al Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Inside Spain è una puntata settimanale offerta da Football España, che fornisce uno spaccato di tutte le storie più importanti che emergono dai climi ricchi e intensi della Liga e oltre.Mentre questa stagione sembrava essere una passeggiata per ildopo l’arrivo di Kylian Mbappe. Si preannuncia come una delle gare per ilpiù interessanti degli ultimi tempi. Ilè uscito rapidamente dai blocchi, ma dopo una sola vittoria in cinque partite, i primi tre sono ora separati da soli tre punti.L’Atleticosi è ripreso dopo un inizio lento e ha snocciolato 10 vittorie consecutive. Dato che si vociferava che il club stesse prendendo in considerazione alternative a Diego Simeone, è stata la squadra migliore ine si recherà a Montjuic per affrontare ilnell’ultima partita del 2024.