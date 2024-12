Gqitalia.it - I Beatles composti da Mescal, Keoghan, Dickinson e Rowe nei panni di Paul, Ringo, John e George possono essere stracult

I biopic musicali sono un trend ben lontano dallo spegnersi, ma c'è già bisogno di differenziarsi e in questo pare che quello in 4 film suiper la direzione di Sam Mendes sia pronto a farlo nel modo più tradizionale e insieme estremo e innovativo, nonostante le operazioni inedite di Robbie Williams (dall'aspetto di una scimmia in Better Man) e di Pharrell Williams (nelle sale italiane con un film formato LEGO, Piece by piece).Il progetto del regista premio Oscar per American Beauty e cult per i suoi film di 007 (con Daniel Craig) è super complesso e sfidante come non mai. Prevede 4 film che ha intenzione di girare contemporaneamente nei prossimi 12 mesi per poi puntare su un'uscita finale nel 2027.La particolarità di questi lungometraggi sarà che ripercorreranno la storia dell'iconica band inglese ognuno secondo la precisa prospettiva di ogni componente a cui è dedicato, ovviamente con la presenza di tutti i singoli protagonisti nei film degli altri membri della band.