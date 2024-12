Ilfattoquotidiano.it - Hanna Herasimchyk morta: svolta nelle indagini, arrestato il marito per omicidio colposo. “Soffocata”

Era stata trovata senza vita dalnella loro casa a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, il 13 giugno. E ora è arrivata laper la morte di, 46enne ex ballerina di night bielorussa, che è stata uccisa per soffocamento dal compagno, Konrad D., 43enne autotrasportatore polacco che all’epoca aveva raccontato di essere stato via i due giorni precedenti per lavoro ma aveva riferito anche di una lite prima della sua partenza. I carabinieri, scrive Repubblica, l’hanno“con l’accusa dicon l’aggravante di aver agito nei confronti della compagna convivente”. All’epoca dell’i carabinieri non avevano riscontrato elementi che facessero pensare a un fatto doloso né evidenti segni di violenza. Solo ecchimosi ma non feriteli. Nemmeno l’autopsia era bastata per chiarire in via definitiva le cause della morte, anche se il decesso era avvenuto per soffocamento.