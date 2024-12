Ilfattoquotidiano.it - “Hai rotto i cogli*ni anche a me. Devi smetterla di fare il bambino, Mariavittoria si è rotta le pa**e”: la sfuriata di Luca Calvani a Tommaso al Grande Fratello

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non le ha mandate a direin unaindirizzata aFranchi al. Entrambi toscani, è stata probabilmente la differenza di età a far nascere nell’attore un senso di responsabilità sul comportamento, da lui ritenuto infantile, mostrato dal concorrente senese. Al centro delle polemiche è proprio l’atteggiamento con cui Franchi sta affrontando il suo rapporto conMinghetti. Tra lui e la concorrente nip, infatti, sta nascendo una relazione che dal suo ritorno in Italia dopo l’esperienza al Gran Hermano si sta facendo sempre più salda. Tant’è che la stessa dottoressa 31enne, dopo essere andata a letto con Franchi, ha confessato i suoi sentimenti a, relegando a una dolorosa friendzone, invece, il rapporto con Alfonso D’Apice, che non sembra essere rimasto deluso dall’eliminazione della sua ex fidanzata, Federica Petagna.