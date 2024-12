Gamberorosso.it - Gli spiedini malesiani amati dagli studenti del Politecnico tornano in un nuovo ristorante torinese

Per Justin Yip, malese di Malacca, l'amore per l'Italia è scoccato in una trattoria di Verona davanti a un piatto di linguine al ragù. «Era il classico viaggio di orientali in Europa, si doveva vedere tutto in pochi giorni e mangiavamo sempre in ristoranti cinesi di dubbia qualità. Quella volta io e mio padre ci staccammo dal gruppo e chiedemmo consiglio in un negozio dove poter mangiare qualcosa di tipico. Anche se ero molto giovane, quel piatto di pasta mi spalancò le porte di un mondo» racconta Justin, 37 anni, che ha aperto da pochi mesi Lo Straniero,di cucina malese e del Sud-Est asiatico a Torino.Da Sydney a Pollenzo in nome della cucina italiana E così quando, memore di quella prima scintilla, nel 2010 decide di interrompere gli studi giuridici in Australia (paese della mamma) e di iscriversi all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la famiglia lo appoggia.