Secoloditalia.it - Giuli ad Atreju parla chiaro: “Perché nessuna fiction su Fabrizio Quattrocchi? Di cultura woke si muore”

“Si può fare buon cinema e buonaanche quando le risorse sono poche”: adusa parole chiare il ministro dellaAlessandro, a dispetto del personaggio che gli è stato costruito addosso del retore critptico.Lo fa nel corso del suo intervento al panel ‘Per un nuovo immaginario italiano, la via italiana per la rinascita del settore cinematografico’ che ha riunito una serie di addetti ai lavori, tra cui l’Ad della Rai Giampaolo Rossi e i registi Fausto Brizzi e Federico Moccia. Nel rispondere alle critiche che sono piovute sul nuovo sistema per erogare risorse al cinemasottolinea che “la destra è sicurezza e legalità, è ordine anche nei conti pubblici ed è meritocrazia. Quindi dopo anni di disordine in cui si mescolava un cinema stellare a posizioni di rendita – prosegue – il governo di destra e centro si è incaricato di mettere ordine, dicendo ‘noi partecipiamo al rischio di impresa ma con ordine, creando selezioni e norme rigorose'”.