Formiche.net - François Bayrou, il rivoluzionario tranquillo. Il ritratto di Pancheri

“Seguite, sarà Presidente”. Questo il pronostico fatto daMitterand nel 1995. Alloraera ministro dell’Educazione con un governo di destra ed aveva da poco superato le contestazioni per alcune misure da lui adottate a favore delle scuole private. Oggi a più di 10 anni di distanza, il politico abituato ad essere sempre ai margini delle grandi sfide elettorali è diventato Mensieur terzo incomodo. Nella Francia divisa tra la “Marianne” Segolène Royal e il “Napoleone” Nicolas Sarkozy, spunta a sorpresa il centrista leader dell’Unione per la Democrazia Francese: l’uomo che vuole porre fine al bipolarismo esasperato per creare un governo di unità nazionale, capace, a suo dire, di dare risposta alle vere esigenze dei francesi senza derive ideologiche.nasce 55 anni fa a Bordères, nei Pirenei dove aiuta la madre nell’azienda agricola di famiglia e studia per diventare professore di lettere.