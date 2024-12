Francia ecco il nuovo premier | Macron sceglie il 73enne centrista François Bayrou Chi lo sosterrà?

Leggi su Open.online

Il presidente della Repubblica francese Emmanuelha nominato il leaderprimo ministro. Lo ha fatto sapere l’Eliseo a fine mattinata, dando notizia in un scomunicato che«lo ha incaricato di formare un governo». Ora al leader di Modem, 73 anni, spetta il compito di trovare una maggioranza che lo sostenga, possibilmente più a lungo di quanto la precedente non abbia tenuto in vita l’esecutivo guidato da Michel Barnier, sfiduciato dieci giorni fa dall’Assemblea nazionale. Da giorni si susseguivano all’Eliseo le consultazioni in diversi formati – con singole forze, poi in un tavolo allargato – dicon tutti i partiti tranne le “ali” di estrema destra e sinistra (Rassemblement national e Le France Insoumise) per trovare un accordo «minimo» su una nuova maggioranza in grado di far nascere ungoverno, in una situazione di seria instabilità politica e finanziaria.