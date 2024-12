Tvzap.it - “Festival di Sanremo 2025”, le papabili co-conduttrici di Carlo Conti

Leggi su Tvzap.it

News tv. “di”, leco-di. Manca sempre meno alla nuova edizione deldi, che per la prima volta dopo cinque anni non vedrà Amadeus alla conduzione. Dopo il suo addio alla Rai, il nuovo presentatore sarà, il quale avrà delle co-al suo fianco. In queste ore sono saltati fuori i primi nomi. ( dopo le foto)Leggi anche: “”,rivela tutte le novitàLeggi anche:spostato per evitare la concorrenza Mediaset? Il retroscenaLeggi anche:, spuntano i nomi dei probabili 15 vipLeggi anche: Maria De Filippi verso: perché sarebbe possibile“di”, leco-diè al lavoro per rendere perfetta la nuova edizione deldi