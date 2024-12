Imiglioridififa.com - Dopo i Game Awards, cosa possiamo aspettarci dal futuro dei videogame?

Leggi su Imiglioridififa.com

Ildell’intrattenimento videoludico si delinea attraverso una serie di tendenze e innovazioni che promettono di trasformare radicalmente l’esperienza di gioco. I recenti annunci ai2024, insieme alle attese per il 2025, offrono un’ottima panoramica delle direzioni in cui si sta muovendo l’industria.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!I dati di una industria in crescitaSecondo una ricerca di Bain & Company, il mercato dei videogiochi è destinato a crescere mediamente del 6% all’anno fino al 2028, raggiungendo un valore complessivo di 257 miliardi di dollari. Questo aumento è alimentato da una demografia sempre più giovane e coinvolta nel gaming: l’80% degli individui nella fascia di età 2-18 anni dedica circa il 30% del proprio tempo libero ai videogiochi.