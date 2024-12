Lanazione.it - Da Sammontana alla Confindustria. Lorenzo Bagnoli entra nel vertice nazionale

Leggi su Lanazione.it

Empoli (Firenze), 13 dicembre 2024 – Ai vertici digiovaniè arrivato, con l’incarico di vicepresidente per l’internazionalizzazione. È chiaro che per il manager di, un nome che a Empoli, ma anche in buona parte d’Italia, significa il livello migliore del gelato industriale. L’azienda di famiglia è infatti, una delle ammiraglie della graduatoriadi settore, in competizione con giganti del settore alimentare come Nestlé. Il dirigente, come vicepresidente diSpa, si occupa della strategia e dell’agenda istituzionale, con responsabilità anche sulla pianificazione e sviluppo delle attività sociali dell’impresa. Dopo la laureaBocconi,ha lavorato in alcune grandi aziende del settore alimentare per farsi le ossa, un modo comune per completare la formazione di coloro che devono assumere ruoli di rilievo all’interno delle aziende di famiglia.