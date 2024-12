Ilgiorno.it - Consiglio comunale ragazzi. Prima seduta per 50 alunni

Leggi su Ilgiorno.it

Scuola media ed elementare al centro del progetto deldeiche ritorna di attualità dopo 20 anni. Giornata particolare, quella di ieri, per 50, 38 delle media e 12 delle elementari, dell’istituto comprensivo Quintino Di Vona ospiti di sindaco, assessori e presidente delper la loroassise. La presenza in aula consiliare della città, è stata vissuta con grande attenzione da parte dei giovanissimi consiglieri eletti a scuola nello scorso mese di novembre. Due le insegnanti al timone del progetto, referente per la scuola media la professoressa Daria Orlandi mentre l’insegnante Alessia Marino è il riferimento glidelle elementari: "L’istituto crede molto in questo progetto soprattutto perché sta trovando dei riscontri positivi da parte dei