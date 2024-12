Lettera43.it - Castello delle Cerimonie al capolinea: revocate le licenze alla Sonrisa, stop ai matrimoni

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha revocato lea tre società a cui fa capo il Grand Hotel La, di fatto ildella famiglia Polese. Dopo il caso della confisca della struttura per abuso edilizio e i provvedimenti di acquisizione del bene proprio emanati dal Comune, stavolta i cancelli del complesso immobiliare, protagonista del celebre programma tv andato in onda su Real Time, rischiano di chiudersi definitivamente. Niente piùné eventi di vario tipo. Ora toccherà al Tar dire l’ultima parola, dopo la richiesta di sospensiva presentata da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano.L’Hotel Ladi notte (Imagoeconomica).La sindaca: «Acquisiremo il bene nel patrimonio comunale»Intanto è stata la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, a parlare: «Come comunicato nelle scorse settimane, è stato notificato il provvedimento di revocaper la ristorazione e per l’albergo alle tre società che hanno gestito finora il complesso immobiliare denominato “Grand Hotel La”, in vista della completa acquisizione del bene a patrimonio comunale».