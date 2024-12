Captain America | Brave New World Harrison Ford parla dell’eredità di William Hurt

Leggi su Cinefilos.it

NewdiGrazie anche a ruoli in film come Star Wars e Indiana Jones,è un’icona. Nessuno però si aspettava che si unisse anche ad un franchise come il MCU. Ebbene, conNewpotrà aggiungere anche questa al suo lungo elenco delle cose fatte. Nel film, come noto, prende il posto del compiantonel ruolo del Generale “Thunderbolts” Ross, solo che questa volta è diventato Presidente degli Stati Uniti. e si trasforma nell’Hulk rosso.“Ero un po’ preoccupato di prendere il posto di Bill, che era un attore meraviglioso”, dicein una nuova intervista a Empire. “Avevo l’ambizione di trovare il modo giusto di assumere questo personaggio dopo che il pubblico aveva visto altre persone farlo”.