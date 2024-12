Ilgiorno.it - Bitto Dop senza rispettare il disciplinare: nei guai 8 allevatori valtellinesi

Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio – Bufera su ottoe produttoridi formaggi che, secondo indagini dell’Ispettorato repressioni frodi e Gdf, non avrebbero seguito il protocollo per la produzione delDop pur vendendo il proprio prodotto come tale. Gli indagati che dovranno rispondere, per la maggior parte, del reato di “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, se andranno a processo, rischiano - se ritenuti colpevoli - una pena massima di 2 anni e una multa fino a 20mila euro. Siamo andati a chiedere delucidazioni sui disciplinari a Gianmario Tramanzoli, vicedirettore regionale dell’Aral (Associazione regionaledella Lombardia),entrare nel caso specifico: “La posizione è chiara: i disciplinari vanno rispettatise ema, perché se un produttore decide di produrre all’interno di un determinatopoi quello va seguito.