Bici e auto fuori strada. Quattro soccorsi

Nebbia killer ieri mattina all’alba. Un lavoratore che, poco dopo le 6, stava percorrendo lala comunale 927 tra Terranova dei Passerini e Casalpusterlengo, è finito dritto nel fosso a lato della carreggiata picchiando violentemente il volto contro un muretto divisorio: si trattava di un cittadino straniero di 38 anni scivolato, forse per l’asfalto viscido dall’umidità, mentre era in sella alla suaelettrica. Quasi contemporaneamente una Kia Picanto con a bordo tre ragazzi, un maschio di 22 e due giovani di 24 e 27 anni, ha tirato dritto alla rotonda all’incrocio tra la tangenziale alla sp 234 e il tratto urbano della sp 591, poco distante dalla cascina Bellona di Codogno. La vettura, che verosimilmente proveniva da Casalpusterlengo, ha centrato il guard rail sul lato opposto. I tre occupanti sono finiti in codice giallo e verde all’ospedale di Cremona e Lodi.