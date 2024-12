Dilei.it - Bianca Guaccero innamorata di Giovanni Pernice: “È stato testardo, ci stiamo lavorando”

Sì, è vero che negli ultimi tempi ci siamo lasciati influenzare dal Caso Mariotto a Ballando con le Stelle. Ed è anche vero che, al pari di quanto accaduto con Angelo Madonia, la vicenda ha un po’ oscurato i concorrenti. Ma Ballando non è mailegato solo alle polemiche. Ci siamo forse dimenticati che proprio qui, nel dancing show di Milly Carlucci, sono nati parecchi amori? Incluso quello tradi?“Ci”. Ricordiamo quella frase sibillina per spiegare il suo rapporto oggi con? A distanza di mesi dall’inizio di Ballando con le Stelle. Con il suo maestro,, in effetti, avrebbe ritrovato il sorriso. Quello che aveva perso da tempo. “Quando per troppo tempo sei sola e passi anni a difenderti senza lasciarti andare con nessuno, ti difendi anche da chi, come, non ti attacca“, ha spiegato al Settimanale F.