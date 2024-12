Abruzzo24ore.tv - B&B nel Garage, gli Orrori degli Affitacamere Italiani

Milano - Controlli a tappeto in tutta Italia: sequestri milionari e 200 strutture irregolari rilevate su 1000, tra gravi carenze e rischi per la salute. Il crescente fenomeno delle irregolarità nelle strutture ricettive italiane è stato messo in luce dai recenti controlli dei Carabinieri del Nas, che hanno ispezionato oltre 1000 attività su tutto il territorio nazionale. Tra i dati più preoccupanti, emerge che una struttura su cinque presenta gravi violazioni, con 200 esercizi rilevati fuori norma. Tra i casi più emblematici spicca quello di un B&B abusivo in provincia di Pescara, ricavato all’interno di unprivato. A Palermo, dietro l’apparenza di un piccolo esercizio, si celava un hotel clandestino con 22 camere e una capacità di circa 100 posti letto, gestito senza autorizzazioni.