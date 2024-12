Liberoquotidiano.it - Bari Multiservizi: un modello di successo e innovazione nel panorama delle aziende pubbliche

13/12/2024) -S.p.A., società in house del Comune di, prosegue il suo percorso di crescita, consolidandosi come esempio di efficienza etra leitaliane. Dedita alla manutenzione di gran partearee verdi e alla custodia degli immobili comunali, la società ha saputo trasformare una crisi profonda in undi gestione virtuosa.Per il terzo anno consecutivo (2022, 2023 e 2024),ha ricevuto l'Alta Onorificenza di Bilancio nell'ambito del premio nazionale Industria Felix, posizionandosi tra le migliori partecipateitaliane nella categoria “Top 10”. Questo prestigioso riconoscimento attesta una gestione orientata alla solidità economico-finanziaria, alla sostenibilità e alla qualità dei servizi.Il percorso di rilancio è iniziato nel 2016 con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto dall'Avv.