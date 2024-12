Bankitalia vede crescita Pil a 07% nel 2024

Lapresse.it - Bankitalia vede crescita Pil a 0,7% nel 2024

ladel Pil allo 0,7% nel, poi accelera all’1%.Ora c’è anche la Banca d’Italia a dire che ilnon è andato come ci si aspettava: il dato dellastimata per ilè lo 0,7% già dichiarato ad Atreju dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti contro l’1% fissato come obiettivo fino a ottobre e messo nero su bianco nel Piano strutturale di Bilancio inviato all’Ue.Si torna dunque agli zero virgola, mentre per i prossimi tre anni è prevista un’accelerazione intorno all’1%. Le proiezioni dielaborate dalla Banca d’Italia in realtà parlano di un +0,5% per il: ma sono formulate su dati corretti per l’effetto del diverso numero di giornate lavorative tra un anno e l’altro, a differenza di quelle elaborate dal ministero dell’Economia: facendo riferimento alle stime non corrette si arriva allo 0,7%.