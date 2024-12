Ilrestodelcarlino.it - Associazioni culturali di Macerata affrontano tagli al sostegno per concerti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ledovranno fare i salti mortali per mantenere una elevata qualità degli appuntamenti a fronte deialda parte del Comune per la stagionestica di musica classica, jazz e contemporanea. "Sono dispiaciuta – dice l’assessora Katiuscia Cassetta – ma questa è la situazione, però ritengo che sia giusto far conoscere allesu cosa potranno contare per il 2025, così si sta parlando con Appassionata, con gli organizzatori della rassegna jazz e con quella di musica contemporanea". E per leè stata una doccia freddissima considerando che già c’è chi ha programmato la stagione e chi la sta organizzando e quindi deve rivedere ogni operazione per calibrare il tutto con i fondi a disposizione, alcuniati anche del 50%. Lo scorso anno il Comune aveva stanziato un contributo di 20mila euro sia per la rassegna jazz sia per Appassionata che ha proposto una quindicina di appuntamenti.