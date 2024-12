Metropolitanmagazine.it - Valérie Perrin, ecco chi è il marito (un famosissimo regista)

Valerieha sposato nel 2023 ililparigino Claude Lelouch: la coppia aveva avviato una storia d’amore nel 2006.è nata il 19 gennaio 1967 a Remiremont, un Comune francese del dipartimento dei Vosgi, nella regione del Grand Est, non lontano dal confine con la Germania.è una scrittrice, fotografa e sceneggiatrice. Nel 2006 incontra ilfrancese Claude Lelouch, di 30 anni più grande di lei, e inizia a lavorare come fotografa di scena e poi come co-sceneggiatrice degli ultimi film del. A renderla celebre presso il grande pubblico sono però i suoi romanzi. Nel 2015 esce il primo, Il quaderno dell’amore perduto, che riceve 13 premi, tra cui Prix du premier roman de Chambéry 2016, le prix Chronos 2016, le Choix des libraires 2018.